Foto: Robin Feunekes (112 Groningen)

Op het Paterswoldsemeer, nabij de Meerweg in Haren, is maandagmiddag een zeilboot in de problemen geraakt toen de mast van het vaartuig afbrak.

De hulpdiensten werden ingeschakeld om het schip en haar opvarenden te hulp te schieten. In eerste instantie werd melding gemaakt van een drenkeling, maar dat bleek niet te kloppen.

Alle opvarenden zijn in goede gezondheid aan wal gebracht. Het schip werd door de brandweer naar de waterkant gesleept.