Martini Ziekenhuis sluit acht operatiekamers vanwege groot aantal opgenomen coronapatiënten

Omdat het Martini Ziekenhuis in Groningen deze week te maken kreeg met de grootste instroom van coronapatiënten sinds mei vorig jaar, heeft het ziekenhuis besloten om, vanaf volgende week, acht operatiekamers voor de periode van één week te sluiten. Dat maakte het ziekenhuis donderdagmiddag bekend.

Het ziekenhuis nam deze week zoveel coronapatiënten op, zowel uit de eigen regio als andere delen van Nederland, dat de COVID bedden op de verpleegafdeling op donderdagmiddag allemaal bezet zijn. Nieuwe COVID-patiënten moet het Martini daardoor noodgedwongen doorsturen naar andere ziekenhuizen in de regio.

Van de veertien operatiekamers in het ziekenhuis, zijn vanaf volgende week nog zes beschikbaar. “Het betekent helaas dat we geplande operaties van sommige patiënten af moeten zeggen”, zo schrijft het ziekenhuis donderdagmiddag. “Dat is heel ingrijpend voor patiënten die soms al lang op de wachtlijst staan. Door slim te plannen proberen we onze beschikbare capaciteit maximaal te benutten.”