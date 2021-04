Market Hotel op Grote Markt gaat op 1 mei open

nieuws

WestCord Hotel

The Market Hotel aan de oostwand van de Grote Markt opent op 1 mei de deuren. The Market Hotel is de vijftiende loot aan de stam van WestCord Hotels in ons land.

Het hotel, met 123 kamers verdeeld over zes verdiepingen, is ontworpen door de Berlijnse architect Thomas Müller, en ontwikkeld door VolkerWessels Vastgoed. De opening moest ruim een half jaar worden uitgesteld vanwege een constructiefout in de gevelelementen.

The Market Hotel heeft op de begane grond een groot restaurant met twee terrassen, aan de Grote Markt en de Nieuwe Markt. Verder heeft het hotel een eigen bakkerij, met een aparte ingang aan de Grote Markt. Ook zijn er wellness-faciliteiten en enkele vergaderruimten. Op het dak komt een terras met bar. Bezoekers hebben een panoramisch uitzicht over Groningen.

De ingang van het hotel is bewust gepositioneerd in de Naberstraat. De entree aan de Grote Markt én de Nieuwe Markt worden als ingang van het restaurant gebruikt, om het laagdrempelige karakter te benadrukken.