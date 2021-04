“Mark Rutte heeft elf jaar het land geleid, we moeten werken aan het herstel van vertrouwen”

nieuws

Premier Rutte (VVD) tijdens een persconferentie in Nieuwspoort in 2011. Foto: Persconferentie in Nieuwspoort, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28681098

Mark Rutte is de ideale man die ook de komende jaren het land moet gaan leiden. Dat zegt VVD-fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz in de Groningse gemeenteraad als reactie op de ontstane politieke situatie in Den Haag.

“De politieke periode waar we nu inzitten is een hele boeiende tijd en ook een hele ingewikkelde tijd”, vertelt Jacobs-Setz. “Er gebeurt veel, er wordt veel gezegd en ik heb ook het idee dat er een opportunistisch spelletje wordt gespeeld. Je kunt je afvragen of opportunisme nieuw leiderschap is.” Voor Jacobs-Setz persoonlijk betekent het dat ze de ontwikkelingen op de voet volgt. “Ja, ik ben actief in verschillende app-groepen en probeer alles zo nauwgezet mogelijk te volgen.”

“We hebben een persoon nodig die kan verbinden, Rutte kan dat”

Volgens Jacobs-Setz is het logisch dat de positie van Mark Rutte na het debat van afgelopen donderdag in de Tweede Kamer onder een vergrootglas ligt, maar ze wil wel een komma plaatsen. “Mark Rutte heeft de afgelopen elf jaar ons land op een hele goede manier geleid. De afgelopen periode zijn er dingen gebeurd die niet goed zijn en waar ik ook niet trots op ben. Volgens mij moeten we nu gaan werken aan het herstel van het vertrouwen. Rutte heeft bij de verkiezingen bijna twee miljoen stemmen gekregen. Ik denk dat het belangrijk is dat er de samenwerking gezocht gaat worden en dat je gaat zoeken naar een oplossing waar iedereen tevreden mee is. We hebben een persoon nodig die kan verbinden, van links tot rechts. Rutte is de persoon die dat kan. Er moet zo snel mogelijk een nieuwe coalitie gevormd worden met Mark Rutte, ook omdat we aan het werk moeten met een aantal grote crises die het land in zijn greep houdt.”

“Niet slim om je op de persoon te richten”

Jacobs-Setz begrijpt niets van de opmerking die ChristenUnie-leider Segers zaterdag maakte. “Dat de ChristenUnie niet in zee wil gaan met een VVD waar Rutte de leider van is, dat is een uitspraak waar niemand bij gebaat is. Het valt ook niet te rijmen met wat er donderdag is gebeurd. Toen stemde de ChristenUnie tegen een motie van wantrouwen, en vandaag komen ze dan alsnog met deze uitspraak. Ik vind dat het niet slim is en niet verstandig is om je zo op de persoon te gaan richten.”

Vertrouwen terugwinnen

Volgens de fractievoorzitter speelt er achter de schermen ook meer. “Wat er de afgelopen dagen is gebeurd, dat is een smet op de Nederlandse democratie. Maar je moet verder. En er heerst achter de schermen volgens mij ook een tendens van mensen die bloed ruiken. Ik denk dat het belangrijk is om dit Paasweekend te gaan doen aan zelfreflectie, dat je zowel naar buiten als naar binnen kijkt. Wat is er gebeurd en wat kunnen we recht zetten. Volgens mij moeten we ons stinkende best gaan doen om het vertrouwen terug te winnen.”