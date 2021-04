Marjet Woldhuis stapt definitief uit Groninger gemeenteraad

nieuws

Marjet Woldhuis stopt definitief als fractievoorzitter en raadslid voor 100% Groningen in de gemeenteraad. Dat liet ze vrijdagmiddag weten aan de leden van haar fractie.

Woldhuis kondigde eind februari al aan tijdelijk te stoppen met haar werkzaamheden voor de partij. Door medische redenen en het herstel daarvan, was niet in staat is om het raadslidmaatschap te vervullen. ‘Rust en bezinning’ tijdens dit herstel hebben Woldhuis doen besluiten definitief een punt te zetten achter haar raadslidmaatschap.

“Het is een hectisch en druk leven om naast je gewone baan ook raadslid en fractievoorzitter te zijn in een grote gemeente”, zo schrijft Woldhuis. “Je hebt daardoor nauwelijks tijd om stil te staan bij wat je aan het doen bent. De afgelopen tijd heb ik gemerkt dat ik sinds het onverwachte overlijden van de medeoprichter van 100% Groningen, Bert Dijkhuizen, nog altijd verdriet voel. Voor verwerking of loslaten was geen tijd.”

Woldhuis geef ook aan om die reden zich niet verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Hans Moerkerk neemt de raadszetel van Woldhuis over. Yaneth Menger blijft aan als fractievoorzitter.

Ook geen Woldhuis bij verkiezingen van volgend jaar

Woldhuis zal zich dan ook niet verkiesbaar stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. “Ik vind het geweldig om voor de inwoners van Groningen iets te hebben kunnen betekenen. Ik heb veel geleerd en leuke mensen leren kennen. En ik weet dat ik met vertrouwen mijn stokje over kan dragen aan mensen die zich wel voor de volle 100% kunnen inzetten voor Groningen.”

100% Groningen werd in 2016 opgericht door Woldhuis en Bert Dijkhuizen, als afsplitsing van de Stadspartij. Onder haar lijsttrekkerschap behaalde de fractie twee van de 45 zetels in de gemeenteraad. In totaal zat Woldhuis zeven jaar in de Groninger gemeenteraad.