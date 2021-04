Man uit Stad (26) moet half jaar de cel in voor ontucht met dertienjarig nichtje

nieuws

De rechtbank in Groningen heeft een 26-jarige man uit Groningen veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van een half jaar voor ontucht met zijn nichtje van dertien.

Daarnaast krijgt de man nog eens voorwaardelijke celstraf van een half jaar en moet de man een schadevergoeding van 1.500 euro betalen aan het slachtoffer. Ook legde de rechtbank een contactverbod op.

De Officier van Justitie had een onvoorwaardelijke celstraf van anderhalf jaar tegen de man geëist, maar de rechtbank kiest voor een lagere straf, omdat de 26-jarige man met psychische problemen kampte in de periode waarin het misbruik plaatsvond.

De man maakte zich in 2019, gedurende twee maanden, schuldig aan het plegen van ontuchtige handelingen met het meisje. De man woonde tijdelijk bij zijn oom en tante, omdat hij in Groningen nog geen kamer had. De ouders van het meisje kregen snel door dat er iets speelde tussen de neef en nicht. De man zelf ontkent echter dat het misbruik plaatsvond.

Volgens de rechtbank was er geen sprake van dwang vanuit de 26-jarige man, omdat het stel liefdesberichten naar elkaar schreef. Maar het aanzienlijke leeftijdsverschil zorgde deze wel voor problemen. “De inbreuk die verdachte heeft gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer kan een normale en gezonde seksuele ontwikkeling doorkruisen”, zo stelt de rechtbank.