Man (43) krijgt celstraf en tbs met dwangverpleging voor neersteken medewerker Lentis aan Hereweg

nieuws

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

De rechtbank in Groningen heeft een celstraf van tien maanden en tbs met dwangverpleging opgelegd aan een 43-jarige man, omdat hij vorig jaar juni een medewerker van Lentis heeft neergestoken in een kliniek aan de Hereweg.

Volgens de rechtbank heeft de man, ondanks het feit dat hij ten tijde van het incident aan een psychose leed, met voorbedachten rade gehandeld. “Verdachte heeft al de dag van tevoren, toen hij hoorde dat hij de volgende dag depotmedicatie zou krijgen, gezegd dat er iemand naar de hemel zou gaan en dat hij iemand dood zou maken”, zo stelt de rechtbank. Een dag later ging de man, tijdens een fitness-seesie, een medewerker van de kliniek te lijf met een broodmes.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken terug ook tbs met dwangverpleging tegen de man, maar zag graag dat de man een jaar de cel in zou gaan. De verdachte is verminderd toerekeningsvatbaar, zo beaamt ook de rechtbank. Ook is de kans op herhaling groot, zonder adequate behandeling in een tbs-kliniek.

Het slachtoffer raakte niet levensbedreigend gewond door de steekpartij, maar hield wel permanente littekens over aan het incident.