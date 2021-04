Man (20) opgepakt voor bedreigen en beledigen van agenten

nieuws

Foto: Andries Oord

Een twintigjarige man uit de stad is vrijdagavond aangehouden voor het bedreigen en beledigen van agenten. De aanhouding vond plaats op de Hereweg. Dat melden verschillende media.

De man reed samen met een andere man op een scooter tegen het verkeer in. Agenten zagen dit gebeuren en hielden daarop het duo staande. Vervolgens ging men in gesprek. Tijdens dit gesprek uitte één van de mannen diverse bedreigingen en beledigingen in de richting van de politiemensen. De situatie werd ook zo agressief dat verschillende politiewagens richting de Hereweg werden gestuurd.

De twintigjarige man kon uiteindelijk worden aangehouden. Hij zal verhoord worden op het politiebureau.