Lycurgus wint eerste duel in finaleserie

Amysoft Lycurgus heeft de eerste wedstrijd in de finaleserie tegen Draisma Dynamo gewonnen. In Apeldoorn wonnen de Groninger volleyballers woensdagavond met 2-3.

De wedstrijd was uitermate spannend, en de verschillen tussen beide ploegen waren klein. De eerste set ging naar de thuisploeg, met 26-24, en de tweede set ging naar Lycurgus, met 24-26. De Groningers kwamen in de derde set met 24-21 achter te staan, maar wonnen toch de set, met 25-27. In de vierde set was het andersom: Lycurgus kwam op 17-21, maar verloor toch met 25-23.

De beslissende vijfde set was razendspannend en eindigde in 16-18.

Lycurgus staat in deze ‘best of 3’ op 1-0. Komende zaterdag is de tweede wedstrijd, in Groningen. Wint de ploeg van coach Arjan Taaij ook deze wedstrijd, dan is Lycurgus landskampioen. Wint Dynamo, dan is er een dag later een beslissingswedstrijd in Apeldoorn.