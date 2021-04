Lycurgus neemt Markus Held over van Orion uit Doetinchem

sport

Foto: Amysoft Lycurgus

Amysoft Lycurgus kan de komende twee jaar gebruik maken van de diensten van Markus Held. De Groningse volleybalformatie neemt de 20-jarige spelverdeler over van Active Living Orion uit Doetinchem.

De jonge volleyballer hoefde niet lang na te denken toen hij telefoon kreeg van Lycurgus-coach Arjan Taaij, zo stelt Held: “Amysoft Lycurgus is voor een jonge volleyballer denk ik de beste plek in Nederland om te spelen. Een goed sportief programma, een professionele organisatie waar ze dagelijks bezig zijn met beter worden. Hier kan ik me het beste ontwikkelen.”

Ook coach Taaij is blij dat zijn belletje zijn vruchten heeft afgeworpen: “Met Markus kiezen we voor een speler met een mooie toekomst voor zich. Hij heeft het afgelopen seizoen veel gespeeld in de top van de Eredivisie. Het is een speler met spelvreugde, lef en ontwikkelingsdrang en potentie om beter te worden.”

Held komt uit een echte volleybalfamilie. Stijn Held, de broer van Markus, stond recent twee jaar onder contract in Groningen. De andere broer Julius was tot vorig seizoen libero bij Bielderman Koetsier SSS in Barneveld. Ook de vader van Markus, Willem Held, speelde op het hoogste niveau en oom Henk-Jan maakte deel uit van de Olympische gouden ploeg in 1996.