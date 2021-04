Lycurgus moet beslissingswedstrijd spelen

sport

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Amysoft Lycurgus is er zaterdagmiddag in eigen huis niet in geslaagd om landskampioen te worden. De Groninger volleyballers verloren teleurstellend de tweede wedstrijd in de finaleserie tegen Draisma Dynamo uit Apeldoorn: 1-3.

Lycurgus was geen schim van de ploeg die woensdag nog indrukwekkend met 2-3 won in Apeldoorn. De eerste twee sets gingen verloren met 21-25 en 14-25. De derde set ging nog wel naar de Groningers, met 25-21, maar in de vierde set waren de Apeldoorners ook weer duidelijk te sterk: 18-25.

De stand in deze ‘best of 3’ is nu 1-1. Zondagmiddag om 15.00 uur is de beslissende derde wedstrijd in Apeldoorn. De ploeg die deze wedstrijd wint, is landskampioen.