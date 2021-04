Lycurgus loopt landskampioenschap mis

sport

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Amysoft Lycurgus is er zondagmiddag niet in geslaagd om de beslissende derde wedstrijd om het landskampioenschap te winnen. De Groninger volleyballers verloren in Apeldoorn met 3-1 van Draisma Dynamo, dat hiermee de 13e landstitel binnenhaalde.

In de eerste set hadden de Groningers lange tijd een paar punten voorsprong. Lycurgus kwam op 21-24, maar benutte pas het derde setpunt: 23-25. In de tweede set was het stuivertje wisselen tussen beide teams. Lycurgus wist drie setpunten niet te benutten, terwijl Dynamo zijn eerste setpunt wél pakte: 28-26.

Dit leek het keerpunt in de wedstrijd. Dynamo kreeg nog meer zelfvertrouwen een pakte in de derde set een voorsprong, die steeds groter werd. Het tweede setpunt werd gepakt: 25-17. In de vierde set waren de verschillen nog groter. Via 7-2, 15-8 en 24-16 werd het uiteindelijk 25-20.

Voor Lycurgus zou het landskampioenschap het vierde geweest zijn in het bestaan van de club. Dit seizoen wonnen de Groningers wel de twee andere prijzen, namelijk de Supercup en de beker.