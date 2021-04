Lycurgus bekerwinnaar na winst op Dynamo

sport

bekerwinnaar Lycurgus (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Amysoft Lycurgus heeft de nationale volleybalbeker gewonnen. De Groningers wonnen zondagmiddag de finalewedstrijd in de topsporthal van het Alfa-college met 3-1 van Draisma Dynamo uit Apeldoorn.

De eerste set ging eenvoudig met 25-16 naar de thuisploeg. In de tweede set kon Lycurgus de gasten tot aan 19-20 bijbenen, maar daarna won Dynamo de set met 20-25. In de derde set leek Lycurgus bij 23-20 op een simpele setwinst af te stevenen, maar Draisma maakte er 23-24 van. Het bleef spannend totdat Lycurgus het tweede setpunt pakte: 27-25. De vierde set ging weer vrij gemakkelijk naar de Groningers: 25-21.

Het is voor de derde keer in de clubhistorie dat Lycurgus de beker pakte. Eerder deed de club dat in 2016 en 2020.

De ploeg van coach Arjan Taaij kan zich nu opmaken voor de finaleserie om het landskampioenschap, ook tegen Dynamo. Het gaat om een ‘best of 3’. De eerste wedstrijd is komende woensdag in Apeldoorn, de tweede komende zaterdag in Groningen. Een eventuele beslissingswedstrijd vindt zondag plaats, weer in Apeldoorn.