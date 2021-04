Luuk Hofhuis tekent tweejarig contract bij Lycurgus

sport

Foto: Amysoft Lycurgus

Luuk Hofhuis heeft maandagmiddag een tweejarig contract getekend bij Amysoft Lycurgus. De middenman komt over vanuit het Talentteam Papendal, waar hij de afgelopen vier jaar speelde.

“Het was wel even zoeken, want ik mocht over belangstelling niet klagen”, vertelt Hofhuis. “Ik wil een goeie club waar ik speeltijd krijg. Voor mij is het prima om dit eerst in Nederland te doen. Ik hoef niet direct naar het buitenland.”

Hofhuis speelde december vorig jaar al eens als ‘gastspeler’ bij de Groninger volleybalformatie. Hofhuis: “Ik heb daar toen een goed gevoel aan over gehouden en het was leuk om mee te maken.”

De in Neede geboren en getogen Hofhuis begon zijn carrière bij Elite/Dynamo Neede en vervolgens ging het snel. Via een jeugdteam bij Dash Vorden en het eerste team van Elite/Dynamo kwam in de zomer van 2017 het Talentteam in beeld. En vanaf nu dus bij Lycurgus, nu hij zijn opleiding allround fitnessmedewerker op het CIOS in Arnhem heeft afgerond: “Mijn ambitie is om een vaste waarde te worden voor het Nederlands team en in een mooie buitenlandse competitie terecht te komen. Italië zou het mooiste zijn. Maar eerst kom ik naar Amysoft Lycurgus om voor de prijzen te spelen.”