Luis Suárez schenkt 50 voetballen aan Kids United na 500ste goal

nieuws

Foto: FC Groningen

Afgelopen week kreeg Kids United, het G-team van FC Groningen, 50 PUMA-voetballen uitgereikt die aan het team werden gedoneerd door voormalig speler Luis Suárez. De Uruguayaan doneerde de voetballen, ter ere van zijn 500ste goal in het betaalde voetbal.

Ook de andere zeven clubs waar Suárez tijdens zijn carrière speelde kregen voetballen van de spits. “Ik wilde iets terugdoen voor de zeven teams die mij gevormd hebben tot de speler die ik nu ben,” zo stelt Suárez aan FC Groningen.

Volgens Onno Kukler, oprichter en trainer van Kids United, zijn de kinderen erg blij met het gebaar van Suárez: “Ik denk dat onze kids Suárez niet kennen uit zijn tijd bij FC Groningen, maar meer als wereldberoemde speler die ook bij FC Groningen heeft gespeeld. We zijn hartstikke dankbaar dat we zijn aangedragen en dat Luis Suárez samen met PUMA ons via deze geweldige actie 50 ballen heeft geschonken.”