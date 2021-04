Lorentzstraat in Grunobuurt wordt twaalf weken lang de ‘Schoolstraat’

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

Van 19 april tot en met 9 juli maakt de gemeente Groningen van de Lorentzstraat tijdelijk een ‘Schoolstraat’. Tijdens de breng- en afhaaltijden bij basisschool De Starters wordt de straat kort afgesloten voor gemotoriseerd verkeer zodat kinderen veiliger naar school kunnen.

De gemeente gaat, samen met de school, twaalf weken uitproberen of de afsluiting van Lorentzstraat bijdraagt aan een betere schoolomgeving. Doormiddel van enquêtes wordt onderzocht wat het effect is van de afsluiting op het verkeer en de op verkeersveiligheid rond de school. Mogelijk volgt de proef ook bij andere basisscholen in de gemeente.

Wethouder Verkeer & Vervoer Philip Broeksma is in ieder geval enthousiast over de proef: “Een Schoolstraat zorgt ervoor dat kinderen veilig de school in en uit kunnen. Andere voordelen zijn een gezondere schoolomgeving met minder uitlaatgassen aan de schoolingang, een rustige sfeer bij de schoolingang en het stimuleren van meer beweging bij de kinderen.”