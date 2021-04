Logeerhuis De Opstap heropent deuren vanaf 10 mei

nieuws

Foto: Logeerhuis De Opstap

Nu de strenge coronamaatregelen afgelopen woensdag zijn versoepeld, heeft ook logeerhuis voor herstel en respijt De Opstap in Groningen besloten om de deuren voorzichtig weer te openen. Volgens het logeerhuis worden er vanaf 10 mei weer boekingen ingepland.

Het logeerhuis heeft, na advies van een huisarts, de nodige maatregelen getroffen om gasten een veilige omgeving te kunnen bieden. Voorlopig heeft De Opstap maximaal twee gastenkamers met een eigen badkamer beschikbaar.

De Opstap is bedoeld voor mensen die, na ontslag uit het ziekenhuis, niet direct naar huis kunnen. In de Opstap kunnen ze dan in een huiselijke sfeer komen logeren. Ook mensen met een mantelzorger die aan een adempauze toe is, kunnen in de Opstap terecht.