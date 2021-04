LIVEBLOG: VVV-Venlo – FC Groningen (18:45)

sport

Een goedenavond vanuit Venlo! In stadion De Koel, vrij vertaald als ‘de kuil’, trapt FC Groningen vanavond af tegen VVV. Kan de ploeg van trainer Danny Buijs weer eens een overwinning pakken na de interland break? Volg het hier vanaf 18:45.

Het liveblog begint om 18:45.

Nog een uur tot VVV-Venlo – FC Groningen! Kan de ploeg van Danny Buijs na de interlandbreak het winnen van wedstrijden weer oppakken? Matusiwa, Strand Larsen en Dammers beginnen in de basis! #VVVGRO pic.twitter.com/glOdoWArkF — Daniël Theelen (@DanielTheelen) April 3, 2021

Bij FC Groningen staan Azor Matusiwa, Strand Larsen en Wessel Dammers in de basis. De eerste twee genoemden komen terug van blessures. Daniel van Kaam begint vanaf de bank in De Koel. Bij VVV staat Georgios Giakoumakis in de spits. De Griekse doelpuntenmachine is met 24 treffers bij afstand de huidig topscorer van de Eredivisie. VVV staat onder leiding van Jos Luhukay die recent de ontslagen Hans de Koning heeft vervangen als oefenmeester van de Limburgers.

Opstelling VVV-Venlo: Kirschbaum, Pachonik, Gelmi, Schafer, Machach, Van Crooij, Giakoumakis, Kum, Janssen, Dekker, Da Graca

Opstelling FC Groningen: Padt, Te Wierik, Dammers, Itakura, Gudmundsson; Matusiwa, El Messaoudi; El Hankouri, Suslov, Da Cruz; Strand Larsen

Scheidsrechter: Bas Nijhuis