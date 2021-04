LIVEBLOG: PSV – FC Groningen (0-0)

sport

Onder het oog van vier duizend PSV-supporters speelt FC Groningen vanaf de historisch lastige uit-wedstrijd in Eindhoven. Kan de ploeg van Danny Buijs stunten tegen de topclub? Volg het hier live.



60’ Gele kaart voor Te Wierik.

55’ AFGEKEURD! Voordat Dumfries de assist gaf, was de bal achter de lijn.

54’ JE KON EROP WACHTEN: DOELPUNT PSV. Ervan Zahavi kan binnen schieten op aangeven van Dumfries. Was de bal niet achter de lijn?

53’ PSV wordt weer gevaarlijker. Eerst moet Padt redding brengen op een schot van Gakpo en later gaat een voorzet van Dumfries net voorlangs.

49’ Bijna El Messaoudi! Sergio Padt heeft een goede lange trap richting Mo El Hankouri. De dribbelaar geeft een goede lage voorzet op El Messaoudi die vrij stond in het strafschopgebied. De middenvelder treft de paal!

46’ De tweede helft is begonnen. Kan FC Groningen een punt uit het Brabantse vuur slepen?

Het is rust in Eindhoven. FC Groningen mag blij zijn met een tussenstand van: 0-0.

42’ FC Groningen probeert wat meer te voetballen.

37’ Itakura redt nu FC Groningen. Sangare kan vrij binnen schieten bij de tweede paal, maar met een uiterste krachtinspanning van Itakura gaat de bal via een Japans been over.

27’ Sneu moment voor Gudmundsson. De linksback moet van het veld en is dus voor de zoveelste keer dit seizoen niet in staat fit te blijven. Da Cruz vervangt hem. Dit betekent indirect dat Mo El Hankouri vandaag de linker flank gaat spelen.

26’ Nu een grote kans voor Zahavi: hij schiet over. Het lijkt een kwestie van tijd voordat PSV de score opent in Eindhoven. Sergio Padt is al begonnen met het tijd rekken.

24’ Gudmundsson heeft zich verstapt en moet verzorgd worden aan zijn onderbeen. Dumfries kan makkelijk de bal pakken en opstomen, maar speelt de bal over de zijlijn. Een klasse actie van de rechtsback van Oranje.

22’ Padt vs. Malen: PADT! Donyell Malen wordt diep gestuurd, vervolgens gaat Itakura in de fout en heeft Malen alle tijd en ruimte om de score te openen. Echter blijft Padt heel rustig en kan hij de inzet van Malen keren met zijn voet.

18’ Heel bijzonder moment als de bal richting doelman Mvogo stuitert en hij vervolgens uitglijdt. Het leek even een memorabel moment te worden.

16’ Poehee.. Uit het niets volleert Cody Gakpo de bal van zo’n twintig meter afstand en die bal spat uit elkaar op de lat.

11’ Terwijl buiten vuurwerk wordt afgestoken ter nagedachtenis aan Willy van der Kuijlen, wordt FC Groningen gevaarlijk uit een hoekschop.

8’ Vooralsnog is PSV de bezoekers volledig de baas. Het publiek lijkt de Brabanders een extra dosis energie te geven.

6’ Mike te Wierik krijgt een laatste waarschuwing: nog een overtreding en de verdediger gaat op de bon.

3’ Het is helaas nog geen gevulde Euroborg, maar wat is het fantastisch om weer publiek te hebben bij het voetbal. Vandaag laat maar weer eens zien hoe weinig er van voetbal overblijft zonder publiek. De vier duizend mensen in Eindhoven zingen voor twintig duizend.

1’ Na een indrukwekkende minuut stilte voor ‘Mister PSV’ heeft Strand Larsen afgetrapt!

Nog een kleine veertig minuten tot PSV – FC Groningen mèt publiek! Laat het hopelijk een mooi (voor)proefje zijn voor FC Groningen – Sparta met publiek volgende week. 😄 FC Groningen in een 3-5-2 opstelling. Kan de ploeg stunten in Eindhoven? 👀#PSVGRO pic.twitter.com/gQyCYahs7c — Daniël Theelen (@DanielTheelen) April 24, 2021

Bij FC Groningen is Arjen Robben achter gebleven in Groningen. De aanvaller kon na zijn rentree tegen SC Heerenveen een aantal dagen niet meetrainen, uit veiligheid is daarom besloten om de ster van weleer op te trainen richting Sparta-thuis.

Opstelling PSV Eindhoven: Mvogo; Dumfries, Viergever, Max; Sangare, Boscagli, Gotze; Gakpo, Zahavi, Malen

Opstelling FC Groningen: Padt, Te Wierik, Dammers, Itakura; El Hankouri, Van Kaam, Matusiwa, Gudmundsson; Suslov; Strand Larsen, El Messaoudi

Scheidsrechter: Jeroen Manschot