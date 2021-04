LIVEBLOG: FC Groningen – SC Heerenveen (0-0)

sport

Vandaag kan een hele mooie dag worden: niet alleen speelt FC Groningen de Derby van het Noorden tegen SC Heerenveen, Arjen Robben is onderdeel van de wedstrijdselectie en gaat naar alle waarschijnlijkheid zijn rentree maken voor de Trots van het Noorden. Volg het hier live vanaf 14:30!

28’ Padt redt prima op een schot van Halilovic.

18’ Die moest er toch in.. El Messaoudi stuurt Alessio Da Cruz weg en heeft Strand Larsen met zich mee. Hij besluit voor eigen succes te gaan en ziet Mulder redden op zijn schot.

15’ Fantastische redding van Sergio Padt. Henk Veerman wordt weggestuurd en neemt de bal op de pantoffel. De doelman verdwijnt naar de hoek en redt stijlvol.

12’ Het is bijna een wonder dat het 0-0 staat. Eerst een grote kans voor Mo El Hankouri en later voor Strand Larsen. Mulder pareert.

3’ Wat een kans voor Strand Larsen.. Een fantastische voorzet van Gudmundsson, echter schiet de Noorse spits over voor de neus van Mulder.

2’ El Hankouri sticht gevaar met een goede voorzet.

1’ Er is afgetrapt. De Derby van het Noorden is los!

Nog een klein half uur… en dan.. de Derby van het Noorden mét Arjen Robben in de wedstrijdselectie. Het kan een hele mooie dag worden voor FC Groningen. Wat gaat het worden? 👀#GROHEE pic.twitter.com/6sYUq9MWEu — Daniël Theelen (@DanielTheelen) April 11, 2021

Eerder dit seizoen eindigde de Derby van het Noorden in 1-1. SC Heerenveen was zeker de eerste helft de heersende ploeg, door prachtige treffer van Tomas Suslov eindigde het affiche in een gelijkspel. Vandaag zal FC Groningen moeten uitkijken voor de gevaarlijker Van Bergen en Joey Veerman. Bij FC Groningen zit Arjen Robben op de bank. De sterspeler kan wellicht vandaag zijn rentree maken in het elftal van Danny Buijs.

Opstelling FC Groningen: Padt, Van Hintum, Dammers, Itakura; El Hankouri, El Messaoudi, Van Kaam, Gudmundsson; Suslov; Da Cruz, Strand Larsen

Opstelling SC Heerenveen: Mulder, Floranus, Van Hecke, Dresevic, Kaib, Schone, Halilovic, J. Veerman, De Jong, H. Veerman, Van Bergen

Scheidsrechter: Dennis Higler