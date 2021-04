Line-up bevrijdingsfestival telt veel Groninger acts

nieuws

Foto: Bevrijdingsfestival Groningen

Het Noordpool Orkest, Tiktok Tammo, Myron Hamming, The Vices, Goldkimono, Laura Jansen en Bab Ad-Daar zijn enkele acts voor het Bevrijdingsfestival Groningen ON AIR op 5 mei.

Daarnaast zijn er nog diverse andere regionale acts zoals Blanks, Orange Skyline, De Blenders, DJ Ulst, Inge van Calcar, Bert Hadders en Wat Aap.

Enkele artiesten brengen een verrassende act. Zo bundelen Tiktok Tammo, stadsdichter Myron Hamming, Inge van Calcar en het Noordpool Orkest de muzikale krachten. Daarnaast worden er verhalen verteld over 76 jaar bevrijding in Groningen.

De optredens vinden vanwege de coronacrisis plaats in de zeefgebouw in de stad en zijn online te zien. Op bevrijdingsfestivals.nl is het ook mogelijk om de veertien andere bevrijdingsfestivals in Nederland te zien.