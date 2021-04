“Lichaam van wethouder wordt gevonden in kanaal, een hakenkruis gekerfd in haar voorhoofd”

nieuws

Over ruim twee weken verschijnt het nieuwste boek van de Groninger schrijver Sander Blom. Het boek heeft als titel ‘Dodenherdenking’.

Hoi Sander! Hoe ben je op het idee gekomen om dit boek te gaan schrijven?

Ik heb altijd de droom gehad om eens een boek te schrijven over de Tweede Wereldoorlog. Sinds mijn zestiende schrijf ik boeken, de fascinatie voor de oorlog heb ik al sinds kind toen ik nog op de basisschool zat. Het boek dat ik geschreven heb speelt zich deels af tijdens de oorlogsjaren en deels in het heden. Zelf ben ik groot fan de de Schotse schrijfster Manda Scott. Zij maakt in haar boeken gebruik van een schrijfstijl waarbij de helft in het verleden plaatsvindt en de andere helft in het heden. Dat heb ik in mijn boek ook proberen te realiseren. En ik ben best wel tevreden met het eindresultaat.”

Een boek dat dus deels in 1942 en deels in 2019 plaatsvindt …

“Klopt. In een kanaal bij Baflo wordt het lichaam gevonden van een wethouder van de gemeente Het Hogeland. Ze is kaalgeschoren en in haar voorhoofd staat een hakenkruis gekerfd. Een politierechercheur krijgt de taak om de dader te vinden voor er nog meer slachtoffers gaan vallen. Ongeveer een derde van het boek speelt zich af in 1942 als een Spitfirepiloot neerstort boven het uitgestrekte Groningse land. Hij overleeft de crash en duikt onder bij een boer. Daar krijgt hij te maken met de Duitse dreiging en de dreiging van NSB’ers.”

Hoe heb je dit verhaal bedacht?

“Mijn boek is voor de duidelijkheid een fictief verhaal. Ik ben begin 2019 begonnen met schrijven. Het verhaal heb ik bedacht eigenlijk naar aanleiding van het windmolenprotest bij Meeden. Dat ging er toen behoorlijk heftig aan toe. Gedeputeerde Moorlag (PvdA) werd toen op pamfletten als kampbeul afgebeeld. Ik heb ook met betrokkenen in de gemeente Midden-Groningen gesproken. Eén van de verhalen die ik hoorde is dat in deze kwestie kinderen niet mochten spelen met andere kinderen wiens ouders bijvoorbeeld voorstander waren van de windmolens. Net als in de oorlog dus. Toen kinderen niet mochten spelen met NSB-kinderen.”

Goed en fout dus …

“Ja, zwart en wit, hokjesgedrag. Dat is gelijk ook het belangrijkste doel dat ik met dit boek wil bewerkstellingen. Nuance laten zien. Ondanks dat we het allemaal heel goed weten gebeurt het nog heel vaak dat we mensen labelen, dat we niet verder kijken dan dat onze neus lang is. Ik hoop dat mijn boek op dat vlak de ogen opent.”

Je zei in het begin van dit gesprek dat het je droom was om ooit nog eens een boek over de Tweede Wereldoorlog te schrijven. In 2019 verscheen je eerste boek ‘Bezeten’. Dit boek is je tweede boek. Komt dit grote thema niet wat te vroeg?

“Nee, dat denk ik niet. Zoals ik al zei heb ik al sinds de basisschooltijd een fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog. Afgelopen jaar heb ik gewerkt aan een documentaire die het leven in Baflo tijdens de oorlogsjaren laat zien. Ik durf te zeggen dat ik veel van het onderwerp afweet. Genoeg ook om nu het boek te kunnen schrijven. Uiteraard heb ik veel research gedaan om de situatie zo waarheidsgetrouw te kunnen omschrijven, ondanks dat het een fictief verhaal blijft.”

Dit boek wordt behalve als E-book en luisterboek ook als paperback uitgegeven. Uiteraard wil je dan dat zo’n boek opvalt in de schappen. Als ik zo vrij mag zijn om het te zeggen … de voorkant ziet er behoorlijk heftig uit …

“Ik begrijp wel wat je bedoeld. Persoonlijk ben ik heel blij met het ontwerp. Het laat in één oogopslag zien waar het boek eigenlijk over gaat. Maar ik heb ook getwijfeld. Is zo’n hakenkruis niet te shockerend? Wat ik in ieder geval wil is dat het boek opvalt, dat je het oppakt en dat je het omdraait zodat je kunt lezen waar het over gaat en je vervolgens gegrepen gaat worden.”

Vanaf 3 mei is je boek te koop. Wat is je verwachting?

“Mijn vorige boek was enkel te koop als E-book en als luisterboek. Dit keer heb ik er bewust voor gekozen om het ook als paperback uit te brengen. En ik hoop natuurlijk dat het zo vaak mogelijk verkocht gaat worden. Mensen kunnen via mijn website nu al een pre-order doen. Dan ontvangen ze op 3 mei een gesigneerd exemplaar thuis in de brievenbus. Daarnaast is het ook te bestellen via de lokale boekhandel of via de website van bol.com.”

Meer informatie en het bestellen van het boek kan op deze website.