Lek in rioolpersleiding bij Engelbert gedicht

Foto: Waterschap Hunze en Aa's

Het lek in de rioolpersleiding langs de A7 bij Engelbert is gedicht. Waterschap Hunze en Aa’s meldt dat de leiding weer in gebruik is genomen.

De lekke persleiding werd woensdagmiddag ontdekt doordat rioolwater door de grond omhoog borrelde. Direct daarop werd begonnen met reparatiewerkzaamheden. De verwachting was dat dit een aantal dagen zou gaan duren omdat het deel dat gerepareerd moest worden daarna nog uit moest harden. Zaterdagmiddag meldde het waterschap echter dat de reparatie voltooid was.

Door de problemen waren de rioolgemalen bij Engelbert en bij Oosterhaar uitgeschakeld. Om overstort te voorkomen werd rioolwater met vrachtwagen overgebracht van Engelbert en Oosterhaar naar het rioolgemaal Haren-Noord. Inmiddels zijn alle gemalen ook weer in gebruik genomen. Hoe het lek kon ontstaan is onbekend, hier wordt nog onderzoek naar gedaan.