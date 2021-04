Leerlingen leggen bloemen en gedichten bij Werkman-monument

nieuws

Foto: Gouwenaar - Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7869609

Leerlingen uit groep 8a van de Nassauschool hebben vrijdag bloemen en gedichten gelegd bij het Werkman-monument aan de Heresingel.

De Nassauschool heeft ongeveer tien jaar geleden drie oorlogsmonumenten in de gemeente geadopteerd. Behalve het Werkman-monument zijn dat Sint-Joris en de Draak en het monument Portaal in de binnenstad. Daarnaast wordt er door de school jaarlijks een herdenking bij een oorlogsmonument georganiseerd, waarbij dat dit jaar bij het Werkman-monument gebeurde.

Het Werkman-monument is in 1995 gemaakt door de kunstenaar Armando ter nagedachtenis aan de Groninger drukker en kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman. Werkman werd geboren in 1882 in Leens. Hij werd bekend als de drukker van De Ploeg. Tijdens de oorlogsjaren was hij samen met August Henkels, Adri Buning en Ate Zuithoff actief onder de naam ‘De Blauwe Schuit’. Ze verzorgden diverse uitgaven waarin er kritiek werd geleverd op het Nazibewind. Werkman was in deze uitgaven verantwoordelijk voor de kleurrijke druksels. Drie dagen voor de bevrijding van Noord-Nederland werd Werkman samen met negen anderen gefusilleerd door de SD in de bossen bij Bakkeveen. De reden voor de arrestatie en executie zijn nooit helemaal opgehelderd. Naar alle waarschijnlijkheid heeft het naderen van de Canadese bevrijders een rol gespeeld. Dat de geallieerden voor de poorten van de stad stonden zorgde bij de SD in het Scholtenhuis voor paniek.