Leerlingen Harens Lyceum gaan als test fietsend lessen volgen

Foto: Harens Lyceum

Leerlingen van het Harens Lyceum krijgen deze en volgende week les in een beweeglokaal. Het gaat om een test om te onderzoeken hoe het is om in een dynamisch lokaal les te krijgen.

“Het vloeit voort uit onze Healthy Living Week”, vertelt LO-docent Sjoerd Bosgra. “Door de coronacrisis is het helaas niet mogelijk om iets te organiseren waar leerlingen naar toe komen, maar twee projecten die er los van staan gaan we wel uitvoeren. Zo vindt het project waarbij we willen bereiken dat een leerling minder aandacht besteedt aan de smartphone, doorgang. En we hebben het dynamische beweeglokaal. Daarmee willen we gaan onderzoeken hoe het is om op een andere manier les te krijgen. Bij dit project is Melina Jager, van de opleiding Healthy Aging, kartrekker.”

Hoe gaat het er precies uit zien?

“We hebben een lokaal ingericht als beweeglokaal. We hebben een leverancier bereid gevonden om spullen uit te lenen waarmee we kunnen testen. In dit lokaal kunnen leerlingen de les volgen aan een statafel, ze kunnen achter een tafel fietsen en we hebben swoppers. Bij deze swoppers moet je je balans zien te houden waardoor je dus niet onderuit kunt gaan hangen. Daarnaast hebben we zitballen en balance boards. De zitballen zijn niet vergelijkbaar met de ballen die je misschien kent. Deze versies hebben een gewicht onderin waardoor ze op hun plek blijven.”

Waarom is dit belangrijk?

“De manier waarop we vandaag de dag onderwijs geven is vergelijkbaar met die van honderd jaar geleden. We hebben klaslokalen met stoelen en tafeltjes waar we leerlingen uit nodigen om te gaan zitten. Op een schooldag die acht uur duurt zit men dus heel veel. Vroeger was dat waarschijnlijk geen groot probleem omdat men na schooltijd het veld in trok om te polsstokspringen of om hutten te bouwen. Tegenwoordig, ook vanwege de lockdown, kruipt men thuis achter de spelcomputer waardoor er tieners dus veel minder beweging hebben. Dat willen we veranderen.”

Kunnen alle lessen in dit lokaal gegeven worden?

“Vooraleerst gaat het om een proef waar vier docenten aan meewerken. Maar in principe kunnen alle lessen in dit lokaal gegeven worden met uitzondering van de bèta-vakken Scheikunde en Natuurkunde. Ik kan me voorstellen dat als je proefjes moet doen, dat het dan niet handig is. Deze week en volgende week gaan we uittesten hoe de verschillende onderdelen bevallen. De reactie van de docent is daarin belangrijk, maar ook de mening van de scholieren. Zij kunnen door middel van een enquête aangeven wat ze er van vinden. Aan de hand van deze informatie kunnen wij dan een beslissing maken in wat we aan gaan schaffen voor het komende schooljaar.”