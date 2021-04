Lagelandpolder krijgt grootschalig zonnepark

nieuws

Foto: bewoners Lagelandpolder

Een meerderheid in de Groningse gemeenteraad heeft woensdag ingestemd met het plan om een grootschalig zonnepark op te zetten in de Lagelandpolder.

In totaal gaat het om een zonnepark dat 156 hectare groot wordt. In hetzelfde gebied moet later ook het Europees Hyperloop Testcentrum komen en gaat er een hoogspanningsstation gebouwd worden. Bewoners hebben zich de afgelopen weken fel verzet tegen het plan. De Lagelandpolder is nu een open polder. Men is niet blij met de grootte van het project en ook is men niet te spreken over de manier waarop de gemeente de plannen er in sneltreinvaart doorheen drukt.

De afgelopen periode hebben de bewoners van het gebied geprobeerd het plan aan te passen. Ook hebben ze zelf een plan gemaakt waarin zij aangeven dat er ongeveer ruimte is voor de helft van het aantal zonnecollectoren. De meeste oppositiepartijen in de gemeenteraad schaarden zich woensdag achter dit plan. De coalitiepartijen stemden echter in met het originele plan. Voor- en tegenstanders lieten echter weten dat de communicatie met de bewoners beter had gekund. GroenLinks erkende dat er veel gevraagd wordt van de bewoners van de polder. D66 liet weten dat bewoners in de toekomst meer als partners moeten worden gezien. De gemeenteraad heeft het college opgedragen om met de bewoners in gesprek te gaan over het financieel meeprofiteren van het zonnepark.