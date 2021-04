nieuws

Foto via Gemeente Groningen

Vanaf aanstaande zaterdag, tot en met dinsdag 27 april, kunnen Groningers aan de Prinsesseweg de ‘Kunsthoproute’ lopen. Deze route is een raamexpositie van schilderijen, beelden, installaties en digitale kunst in de etalages van diverse winkels en bedrijven.

De eerste wandeling is zaterdag om 14:00 uur en begint bij het buurthuis Oranjewijk. Bij de eerste wandeling is een aantal kunstenaars aanwezig, die wat over hun werk vertellen.

De route voor de wandeling is hier te vinden.