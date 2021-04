Koudste 26 april ooit gemeten in Eelde

nieuws

Op het meetstation in Eelde werd maandagochtend een temperatuur gemeten van -4,5 graden. Daarmee is het de koudste 26 april die ooit in de Drentse plaats is gemeten.

Sinds 1906 worden de temperaturen bijgehouden. De koudste 26 april werd nochtans behaald in 1950 toen het -3,3 graden vroor. Het oude record werd maandagochtend verbroken toen het rond 06.30 uur -4,5 graden werd. De top vijf van de koudste 26 april bestaat verder uit 1971 toen het -3,1 graden vroor, 1906 met -2,9 graden en 2017 toen de minimumtemperatuur op -2,7 graden uit kwam.

April is sowieso bezig om als één van de koudste maanden ooit in de boeken opgenomen te worden. Het maandgemiddelde minimum in Eelde ligt op dit moment op -0,2 graden. Dat is goed voor een derde plaats. April 1929 verliep met een gemiddelde van -0,7 graden nog wat kouder en 1917 is met een gemiddelde van 0,9 graden tot nu toe het koudst.

De minimumtemperatuurrecords van Eelde voor 26 april:



Het heeft alwéér gevroren vannacht. In Eelde was dat al voor de 17e keer deze maand, en dat is nogal bijzonder. Volgen er nog meer records?https://t.co/81sw2CXcYK — Weer.nl (@Talpaweer) April 26, 2021