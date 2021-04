Koningsspelen na een jaar terug: ‘Kijk om je heen, de kinderen springen en lachen’

Nadat de Koningsspelen vorig jaar niet door konden gaan door de coronamaatregelen was het voor veel basisscholen een opluchting dat het dit jaar wel kon. Ook op basisschool De Ploeg in Hoogkerk was het vandaag feest.

Volgens adjunct-directeur Irene Oosterveld was het vanochtend feest toen de kinderen op school aankwamen. “Iedereen was vrolijk. Ze sprongen en waren vrolijk. Vooral de jongere kinderen waren helemaal in het oranje. Ze waren elkaar ook helemaal aan het bewonderen hoe mooi ze allemaal waren.”

Nadat de kinderen hadden gedanst op het thema nummer Zij aan zij van Kinderen voor Kinderen konden zij verschillende activiteiten doen. “We hebben hier touwtrekken, skilopen, een estafetteloop en spijkerpoepen,” zo laat gymleraar Bas Drewes zien. “Ik ben blij dat we twee velden hebben want daardoor kunnen we voldoende afstand houden.

Nog niet alles bij het oude

Toch waren de koningsspelen nog wel anders dan anders door corona. “Normaal is dit een dag waarbij ouders ons vaak helpen,” zo vertelt Oosterveld. “Dat is nu helaas nog niet mogelijk. De kinderen merken er weinig van, maar wij als docenten missen ze wel heel erg.” Toch was de ochtend vooral een groot feest. “Kunnen de kinderen goedgemutst aan de meivakantie beginnen.”