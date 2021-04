“Koningsdag wordt een vriendelijke dag, na vrijdag kans op zuidelijke stroming”

nieuws

De kans is aanwezig dat de hardnekkige noordelijke stroming komend weekend plaats gaat maken voor een zuidelijke stroming. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag zijn er een paar dunne wolkenveldjes maar zijn er ook flinke perioden met zon”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en bij een zwakke of matige wind uit het noorden tot noordoosten, windkracht 2 of 3, wordt het 11 graden. In de nacht naar dinsdag komt de minimumtemperatuur rond of iets onder het vriespunt te liggen.”

“Op Koningsdag zijn er perioden met zon en is het rustig weer. Het wordt 13 graden en eigenlijk kunnen we spreken van een vriendelijke dag. Als we verder vooruit kijken dan zien we dat de scherpste kantjes van de kou er af gaan. Woensdag wordt het met flink wat zon zo’n 15 of 16 graden. Op donderdag doet het kwik een stapje terug naar 12 of 13 graden maar blijven we in de dubbele cijfers. Wel neemt de kans op regen toe. Vrijdag is het 11 of 12 graden. Daarna is er hoop op een omslag van het grootschalige stromingspatroon. Mogelijk maakte de zo hardnekkige noordelijke stroming rond of net na het weekend plaats voor een (veel) zachtere zuidelijke tot zuidwestelijke circulatie. Daarin lijkt het wel wat wisselvalliger te kunnen worden.