Koningsdag Groningen zal grotendeels online gevierd worden

nieuws

Foto Andor Heij.

Net als vorig jaar zal Koningsdag in Groningen dit jaar niet in fysieke vorm plaatsvinden. De Oranjevereniging komt voor de feestdag met een online alternatief.

De enige traditie die in fysieke vorm door zal gaan is het luiden van de klokken van de Martinitoren. Toch hoeven mensen zich volgens de Oranjevereniging niet te vervelen. Zo is het de bedoeling dat om 10.00 uur het Wilhelmus op zoveel mogelijk plekken wordt gespeeld en gezongen. Om 16.30 uur wordt de dag afgesloten met het uitbrengen van een Nationale Toost en gaat er geproost worden op de Koning.

Video

Overdag kan men terecht op de website van de Oranjevereniging Groningen. Er is dit jaar een video gemaakt, getiteld, Rondje Koroningsdag. In de video komen bekende Groningers aan het woord die gaan vertellen over hun beleving van Koningsdag in combinatie met de huidige pandemie. ““De Koningsdagtraditie heeft een belangrijke verbindende kracht binnen de samenleving”, vertelt voorzitter Peter van der Linde van de Oranjevereniging. “Daarom vinden we het jammer dat het dit jaar niet door kan gaan maar gezondheid en veiligheid staan voorop. Samen kunnen we verspreiding van het virus voorkomen en ons door deze pandemie heen slaan.” In de video zullen ook een aantal verrassingsoptredens te zien zijn.

Quiz

Daarnaast kan er op de website mee worden gedaan een quiz. Deelnemers kunnen leuke prijzen winnen door het invullen van vragen over de stad. Een aantal antwoorden op de vragen zullen verwerkt zitten in de video. De video zal ook uitgezonden worden door OOG Tv.