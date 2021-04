KNVB maakt indeling regiocup voor jeugd bekend en wil meer versoepelingen

sport

Jeugdvoetbal in coronatijd: Be Quick 1887 - Helpman

De KNVB heeft de indelingen voor de regiocup in het jeugdvoetbal bekend gemaakt. De regiocup is in het leven geroepen omdat de reguliere competities vanwege corona zijn stilgelegd.

De meeste poules bestaan uit vijf of zes clubs die qua afstand dicht bij elkaar liggen. Ook is er rekening gehouden met het niveau waarop men speelt. Daarom spelen clubs uit Groningen ook tegen verenigingen uit bijvoorbeeld Winsum, Bedum en Hoogezand. De speeldata zijn nog niet bekend.

De indelingen van de regiocups bij de senioren worden nog bekend gemaakt. De clubs die op eigen initiatief al een competitie hadden georganiseerd hebben deze toch bij de KNVB ondergebracht.

Zo was er een competitie met topamateurs waaronder Be Quick 1887 en Oranje Nassau en een competitie met veel eerste-, tweede- en derdeklassers, zoals PKC’83, VVG en Velocitas. Wanneer deze competities beginnen is ook onbekend.

De KNVB heeft inmiddels samen met de hockeybond (KNHB) gepleit om zo snel mogelijk versoepelingen voor de buitensport in te voeren. Ook moeten sporters van 27 jaar en ouder weer kunnen trainen en spelen. Volgens beide sportbonden is de kans op besmetting in de buitenlucht erg klein.