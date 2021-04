KNMI waarschuwt voor sneeuw en gladheid

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Weggebruikers in de provincie Groningen moeten rekening houden met plaatselijke gladheid door hagel- en sneeuwbuien. Het KNMI heeft code geel afgevaardigd.

De waarschuwing geldt vanaf Paasmaandagavond 19.00 uur. Volgens het KNMI blijven er gedurende avond en in de nacht van maandag op dinsdag buien mogelijk. Omdat de minimumtemperatuur bij het vriespunt komt te liggen kan het lokaal wit worden en is er kans op gladheid. Code geel is geldig tot en met dinsdagochtend 09.00 uur.

Eerder gold er voor de provincie Groningen ook een code geel vanwege een stormachtige wind. Die waarschuwing is inmiddels ingetrokken.