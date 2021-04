Kleine musea profiteren te weinig van sneltest-pilot

nieuws

Foto: toersme groningen.nl

Een groep kleine musea, waaronder het Noordelijk Scheepvaartmuseum in de Stad, het Veenkoloniaal Museum in Veendam en het Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum, vinden dat kleine musea te weinig profiteren van de aangekondigde pilot met sneltesten. Dat laten de directeuren van de musea donderdagavond weten, in een gezamenlijk statement.

Het Kabinet begint deze maand met proeven met toegangstesten op het coronavirus, om bezoeken aan onder meer musea, theaters, dierentuinen en sportgelegenheden weer mogelijk te maken. Onder meer het Groninger Museum, De Aa-kerk, Vera Monkey Town en STUGG doen mee aan de proef. Ook mogen er bezoekers naar PSV-FC Groningen.

De groep musea zullen niet meedoen aan de test, omdat het slechts wordt uitgerold naar twee musea per provincie. Maar dat zit de musea in eerste instantie nog niet zo dwars. Het wordt volgens de directeuren pas een probleem als de test wordt uitgebreid naar alle musea. “Het initiatief lijkt op het eerste gezicht sympathiek, maar er zit een behoorlijke adder onder het gras”, zo stellen de directeuren. “De testcentra zullen alleen toegankelijk zijn voor bezoekers met een Museumkaart. Vrienden en donateurs moeten we noodgedwongen buiten de deur laten staan, evenals individuele bezoekers zonder Museumkaart die het museum willen bezoeken.”

Daarnaast stellen de musea dat ze qua bezoek voor groot deel afhankelijk zijn van toeristen uit de regio. “Deze groep bezoekers wordt nu verplicht om vanuit hun vakantieverblijf heen en terug te rijden naar een teststraat, een bedrag per persoon voor een test te betalen, om vervolgens af te reizen naar een klein- of middelgroot museum in de regio. Gaan ze dit doen? Voor ons is dit geen vraag, maar een weet.”

Door invoering van deze wet zullen kleine- en middelgrote musea, volgens de museumdirecteuren, niet profiteren van een opleving in bezoek. “De tijdelijke wet kost alles bij elkaar een slordige 420 miljoen, geld dat ons inziens beter in het ondersteunen van de culturele sector kan worden gestoken. Wij verzoeken de politiek daarom stelling te nemen tegen deze wet, want cultuur is voor iedereen. Open de musea gezamenlijk, op het moment dat het volgens het RIVM weer veilig kan. Net zoals dit zal gebeuren bij de winkels in ons land.”