Kingsland mist Groningen: vliegtuigje met sleepdoek boven Stad

nieuws

Foto: Thijs Huisman (112 Groningen)

Net als bij de meeste andere activiteiten, heeft het coronavirus roet in het eten gegooid voor het Kingsland Festival. De organisatie laat de verjaardag van de koning in Groningen niet ongemerkt voorbij gaan, zo was dinsdagochtend in grote letters te zien boven de Stad.

Een vliegtuig met ‘We missen jullie. X Kingsland’ op een sleepdoek, vloog dinsdagochtend boven de Stad.

Volgend jaar april moet de eerste ‘normale’ variant van het festival gaan worden in dit decennium. Tickets voor de editie van 2021 zijn ook volgend jaar geldig.