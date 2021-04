KHRV houdt goed gevoel over na mondelinge behandeling rechtszaak voor behoud drafsport

nieuws

Foto: KHRV

De Koninklijke Harddraverij en Renverenging Groningen, de KHRV, heeft een goed gevoel overgehouden aan de mondelinge behandeling die dinsdagmiddag diende in de rechtbank om de drafbaan in het Stadspark open te houden voor de drafsport.

“We zijn positief gestemd”, laat woordvoerder Kees de Bock weten. “Ons bestuur was nagenoeg voltallig aanwezig en samen met onze advocaat hebben wij dát kunnen vertellen wat we graag wilden vertellen.” De drafbaan in het Stadspark wordt al sinds jaar en dag gebruikt voor draf- en renwedstrijden. De gemeente wil echter van het complex af. De gemeenteraad van Groningen stemde vorig jaar september in met het plan van het college om het terrein om te toveren in een groot evenemententerrein. Om die reden werd op 1 januari de huur stopgezet.

Drafsport 2.0.

“Wij hebben in de voorbereiding veelvuldig met onze advocaat gesproken. Hij heeft al onze argumenten in een juridisch plausibel verhaal kunnen verpakken. Wat ons opviel was dat de rechter zich goed had ingelezen in de zaak. Tijdens de zitting stelde hij ook een aantal kritische vragen, die vooral in de richting van de gemeente waren.” Dat er iets moet gebeuren aan de Drafbaan om het rendabel te houden dat is de KHRV duidelijk. Daarom heeft men een plan gemaakt waarbij naast evenementen op het terrein ook de drafsport kan blijven bestaan. “We hebben al verschillende keren geroepen dat we graag met ons plan, dat we Drafsport 2.0. noemen, in gesprek willen met de gemeente. Maar we horen niks. Het blijft stil.”

Guns N’ Roses

Tijdens de rechtszaak ging het onder andere over het concert van Guns N’ Roses dat voor volgend jaar zomer geplanned staat. “Wat wij graag willen is dat de sintelbaan behouden blijft. Daarom hebben we geopperd om de renovatie van het terrein in fases uit te voeren. De gemeente heeft gezegd dat dit niet kan, dat er geen ruimte is. Daarbij verschuilt men zich achter de het concert van de Amerikaanse band. Dit concert zou zonder renovatie om veiligheidsredenen niet door kunnen gaan. Maar de eisen hoe het terrein er uit moet zien om dit concert door te laten gaan staan helemaal niet op papier, dit is nergens na te lezen. Het komt er op neer dat het meest zwaarwegende argument dat men heeft niet op papier staat.”

De rechter doet over vier weken uitspraak in de zaak.