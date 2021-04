KHN noemt uitstellen versoepelingen maatregelen uitermate teleurstellend

nieuws

Foto Hielke Boersma

De Koninklijke Horeca Nederland noemt het uitermate teleurstellend en opnieuw een keiharde klap in het gezicht van de horecaondernemers nu terrassen voorlopig nog niet open mogen.

Het demissionaire kabinet kwam zondagmiddag bijeen in het Catshuis om te praten over de huidige coronasituatie in het land. Daaruit is naar voren gekomen dat de versoepelingen die op 21 april ingevoerd zouden worden, waaronder het openen van terrassen en winkels, voorlopig wordt uitgesteld. De brancheorganisatie noemt het onbegrijpelijk dat door falend overheidsbeleid en vertraging in het rijksvaccinatieprogramma er na dertien maanden nog steeds nauwelijks stappen worden gezet om de economie weer op gang te brengen. De KHN zegt al maanden aan te geven dat er in deze coronaperiode meer mogelijk is, en dat terrassen veilig open kunnen.

Ook brancheorganisatie INretail, die namens de winkeliers spreekt, zegt zwaar teleurgesteld te zijn. “Als dit dinsdag tijdens de persconferentie bevestigd wordt, dan is het een zware teleurstelling”, laat de organisatie weten. “Ondernemers en winkeliers zijn er helemaal klaar voor om open te gaan.” Een woordvoerder van het kabinet heeft laten weten dat de versoepelingen te snel komen waarbij men nu overweegt om ze een week naar achteren te schuiven.