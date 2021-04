‘Kerkdiensten vanaf volgende week weer mogelijk met publiek’

nieuws

Kerken mogen vanaf komende woensdag weer diensten houden met publiek. Dat zegt kerkenkoepel CIO na overleg met minister Ferd Grapperhaus (CDA) van Justitie.

Voor kleinere kerken geldt een advies dat zij maximaal dertig bezoekers mogen toelaten, voor kerken waar meer dan driehonderd zitplaatsen aanwezig zijn mag tien procent worden bezet. Tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag van demissionair premier Mark Rutte (VVD) werden kerken niet expliciet genoemd. Toch ging het CIO in overleg met Grapperhaus om de mogelijkheden voor kerken te bespreken. Daaruit volgde de conclusie dat een versoepeling mogelijk is per 28 april

“Dit betekent dat het advies om zoveel mogelijk uitsluitend digitale kerkdiensten te houden komt te vervallen”, zegt het CIO. Wel blijft het de ‘aanbeveling verdienen’ om de dienst ook digitaal te blijven aanbieden. “Ook past dit in de kwetsbare situatie waarin we ons nog bevinden.” Kerken hoeven zich niet te houden aan het advies. De afgelopen maanden zijn er diverse kerken in het land open gebleven.