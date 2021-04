Kentalis Guyotschool draagt steentje bij aan ‘Kamp Morra’

nieuws

foto: the justified sinner / Flickr.com

Leerlingen van de Kentalis Guyotschool in Haren hebben afgelopen weekend hun steentje bijgedragen aan de realisatie van ‘Kamp Morra’. Zo is woensdag bekendgemaakt.

Bij het dorp Morra, in de gemeente Noardeast-Fryslân, verrezen afgelopen weekend 4.222 poppen in een weiland. Met de poppen werd aandacht gevraagd voor alleenreizende vluchtelingekinderen zoals die bijvoorbeeld verblijven in kamp Moria in Griekenland. Honderden mensen zijn de afgelopen maand bezig geweest om de poppen aan te kleden met jassen, truien en vesten. Leerlingen van de Harense school hebben in totaal 25 poppen gemaakt. De poppen werden voorzien van warme kleding en lampjes.

Het kamp is op 3 april afgebroken. De kleding van de poppen gaat via de Stichting Hulpkaravaan naar vluchtelingenkampen.

Bekijk hieronder een filmpje