Kattencafé moet Benny verkopen: “Ophef is goed gelukt”

Aan katten geen gebrek in het kattencafé in de Oude Ebbingestraat, maar klanten mogen door de lockdown nog niet naar binnen. Om aandacht te vragen voor hun problemen plaatsten ze vorige week als 1 aprilgrap dat ze hun geliefde kat Benny moesten verkopen.

Op dat nieuws kwamen veel reacties. “Zo veel reacties is natuurlijk super mooi, dat hadden we niet verwacht,” vertelt medewerker Marije Boogaard. “Het was wel een klein beetje de bedoeling om ophef te te creëren om op die manier aandacht te vragen voor onze huidige situatie en daarmee de situatie waar alle horecaondernemers mee zitten. Mocht het nog veel te lang duren, dan kan het zo zijn dat we een ander plekje moeten vinden voor de katten. Dat doen we natuurlijk liever niet, maar door middel van deze 1 aprilgrap probeerden we het onder de aandacht te brengen. Dat is wel goed gelukt.”

Ondertussen zijn de medewerkers vooral bezig met hun webshop, om toch inkomsten te genereren. “Dankzij de verhuurder, die is heel flexibel, hebben we wel een goed vooruitzicht dat we in de toekomst weer open kunnen. Hoe lang we het nog volhouden ligt ook een beetje aan hoe de webshop gaat lopen. We hopen dat dat wat bekender wordt en dat we daar wat inkomsten uit kunnen halen.”

Want ondanks de lockdown gaat de zorg voor de katten in het café natuurlijk wel gewoon door. “Het is inderdaad wel lastig, maar we krijgen veel donaties van gasten die eerst vaak langskwamen. Dat is super fijn, daar kunnen we de katten mee onderhouden. We kunnen natuurlijk niet echt iets to-go opzetten, zoals veel andere horecazaken, want we kunnen moeilijk een kat meegeven. Dat is toch waar mensen voor kwamen. Maar mede dankzij de webshop en donaties kunnen we voor de katten zorgen.”

Boogaard hoopt dat ze snel weer klanten kunnen ontvangen. “Ik kijk met smart uit naar wanneer de terrassen open kunnen. Dat biedt ons ook perspectief. We hebben natuurlijk niet echt een terras, maar dat is wel een goed teken dat het er binnenkort voor ons ook weer aankomt. We gaan er vanuit dat we weer open kunnen om de moed erin te houden.”