‘Kat denkt brandweer te slim af te zijn, maar rennende brandweermannen zijn sneller’

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een kat in een boom aan de Stoffer Holtjerweg in Eelde heeft de gemoederen maandagavond flink beziggehouden. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van een dier in problemen kwam rond 18.20 uur binnen waarbij behalve de brandweer van Eelde ook de brandweer van Stad werd opgeroepen. “Het gaat om een kat die in een boom zit”, vertelt Ten Cate. “De Stadse brandweer assisteerde met een hoogwerker. Bij aankomst hebben brandweerlieden het voertuig gepositioneerd en zijn in de korf omhoog gegaan. De kat reageerde daarop door steeds hoger in de boom te klimmen. Ondertussen verzamelden zich flink wat buurtbewoners in de straat om de reddingsactie gade te slaan.”

Op een gegeven moment sprong de kat naar beneden. “Hij sprong uit de boom op een hoogte van ongeveer tien meter denk ik. Het dier raakte niet gewond en wilde er daarna snel vandoor gaan. De brandweerlieden van Eelde waren echter sneller, renden achter het beest aan en konden het vangen.” Inmiddels is de kat veilig terug bij zijn baasje.