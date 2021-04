‘Kans op hagel en natte sneeuw op tweede paasdag’

nieuws

De komende drie dagen dalen de temperaturen steeds verder en de noord- tot noordwesterwind brengt de afgelopen lentedagen hard terug naar de winter. Maandag is er volgens OOG-weerman Johan Kamphuis zelfs hagel en natte sneeuw.

Volgens Kamphuis begint vrijdag met veel bewolking, maar blijft het overwegend droog. In de loop van de middag klaart het vanuit het noorden wat op Bij een matige noordenwind wordt het 7 tot 8 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag is er kans op lichte nachtvorst.

Zaterdag en zondag dringen wolken de zon steeds verder weg. De temperatuur stijgt dan licht, naar 8 tot 10 graden, om maandag naar zes graden te dalen. “Maandag volgt met enkele winterse buien en kans op hagel en natte sneeuw”, aldus Kamphuis.