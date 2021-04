Kamervragen over dreigende uitzetting Groningse Nunë (9) en Davit (7)

nieuws

Kamerleden Don Ceder (ChristenUnie) en Marieke Koekkoek (Volt) hebben vrijdag Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid over de dreigende uitzetting van de Groningse Nunë en Davit.

De Kamerleden vragen de staatssecretaris om het besluit van de IND te heroverwegen en de kinderen alsnog een verblijfsvergunning te geven. In de Kamervragen wordt de staatssecretaris gevraagd om de gewijzigde omstandigheden voor de kinderen (het overlijden van hun ‘Opa Siep‘) mee te nemen in de heroverweging.

Daarnaast wijzen de Kamerleden op een rapport van de Rijksuniversiteit Groningen, waarin wordt geconcludeerd dat Nunë en Davit een reële kans op ontwikkelingsschade lopen, als de in Nederland geboren kinderen worden uitgezet naar Armenië.

Nog nooit in Armenië geweest, maar ouders waren niet in beeld bij IND

In 2010 vluchtten de ouders van Nunë en Davit uit Armenië naar Nederland. De twee kinderen zijn nog nooit in Armenië geweest, spreken de taal niet, maar dreigen nu wel uitgezet te worden naar het door oorlog verscheurde gebied in het zuiden van de Kaukasus. Na jarenlange procedures om hier te mogen blijven hebben Nunë en Davit in 2019 een beroep gedaan op de verruimde kinderpardon regeling.

Maar enkele dagen voor Kerst kregen de kinderen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst te horen dat ze Nederland uit moeten. De IND geeft als voornaamste reden van afwijzing aan dat de ouders niet altijd “in beeld” zijn geweest bij de IND en dat

geen sprake is van een “groot sociaal netwerk”

40.000 handtekeningen nodig

Een petitie om hen hier in Nederland te laten blijven inmiddels al ruim 22.500 keer getekend. Er zijn minimaal 40.000 handtekeningen nodig om het op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen en tekenen kan dus nog steeds. Dat kan via deze link.