‘Kabinet wil winkelen zonder afspraak mogelijk maken’

Foto Iris Medendorp. Lege Herestraat

De coronamaatregelen worden vanaf 28 april ook voor de detailhandel versoepeld. Zo zal het niet meer nodig zijn om een afspraak te maken als je wilt gaan winkelen. Dat melden bronnen in Den Haag aan de NOS.

Op dit moment kan er alleen gewinkeld worden op afspraak. Het lijkt erop dat het kabinet deze maatregel wil versoepelen. Wel blijft een maximum gelden voor het aantal klanten dat zich in een winkel bevindt. Op dit moment mag in winkels maximaal één klant per 25 vierkante meter aanwezig zijn, waarbij een maximum geldt van vijftig klanten per winkel. Omdat de versoepeling meer mensen op de been gaat brengen is het de bedoeling dat stewards het publiek in de winkelstraten in goede banen gaan leiden.

Eerder op de dag werd al bekend dat het kabinet van plan is om per 28 april de avondklok op te heffen en ook om terrasbezoek weer mogelijk te maken. Voor de terrassen gaan wel voorwaarden gelden. Zo mogen maximaal twee mensen van verschillende huishoudens aan een tafel zitten en moeten terrassen vanaf 18.00 uur gesloten zijn. Daarnaast is maandagavond bekend geworden dat er een maximum gaat gelden van vijftig personen per terras.

Demissionair premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid houden dinsdagavond een persconferentie waarin ze een toelichting gaan geven op de versoepelingen.