Kabinet maakt versneld extra vaccins vrij voor ziekenhuispersoneel

Het demissionaire kabinet gaat versneld extra vaccins vrij maken voor ziekenhuispersoneel. Dat is zaterdagavond besloten.

In totaal gaat het om 35.000 vaccins van het Janssen-vaccin. Hiermee moet voorkomen worden dat in de derde coronagolf nog meer personeel uitvalt. Op dit moment is slechts een deel van het ziekenhuispersoneel ingeënt. Het gaat met name om personeel op de Intensive Care-afdelingen en verpleegkundigen en chauffeurs die op de ambulances werken. De extra vaccins zijn bedoeld voor medewerkers die in direct contact komen met patiënten en daardoor een groter risico lopen om besmet te worden.

Maandag arriveren de eerste vaccins van de farmaceut Janssen in Nederland. De totale levering bestaat uit bijna 80.000 doses. Daarvan gaat dus bijna de helft naar de ziekenhuizen.