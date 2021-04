Junioren De Hunze gooien hoge ogen op Nederlands Kampioenschap roeien

sport

Lucas Keijzer (midden) en Tijn Lubbert (rechts). Foto: KGR De Hunze

De junioren van roeivereniging De Hunze hebben zondag hoge ogen gegooid op het Nederlands Kampioenschap roeien dat in Rotterdam werd gehouden.

Lucas Keijer (18) en Marg van der Wal (17) wisten de titel te winnen op het Nederlands Kampioenschap Klein. Van der Wal wist op de Willem-Alexander roeibaan met zeven seconden voorsprong op haar directe tegenstander over de finish te komen. Keijzer finishte met een voorsprong van bijna dertien seconden. De tweede plaats bij de Jongens-18 ging naar Hunzeroeier Tijn Lubbert (18) die halverwege de race op knappe wijze zijn concurrenten voorbij ging.

Het NK Klein is het jaarlijkse kampioenschap voor één- en tweepersoonsboten. Omdat het een zogeheten topsportevenement is, kon het dit jaar met een aantal stevige beperkingen toch doorgaan. De Hunze verscheen met een grote afvaardiging op het NK. Acht junioren hadden zich voor de wedstrijd geplaatst. De Groningse roeivereniging is de laatste jaren erg succesvol. Volgens coach Frank de Vries komt dit door een combinatie van talent en inzet. “Deze groep motiveert elkaar om steeds beter te worden. Dat is iets waar ik als coach super trots op ben”, aldus De Vries.