Journalisten overstelpt met tips over Shell Papers

nieuws

Foto: Follow the Money

De redacties van RTV Noord, RTV Drenthe, Follow the Money en het Platform Authentieke Journalistiek zijn, naar eigen zeggen, overstelpt met reacties over de Shell Papers. Sinds afgelopen donderdag kwamen er ruim 350 tips binnen, aldus RTV Noord.

Afgelopen donderdag vroegen de betrokken journalisten hulp van het publiek bij het doorspitten van duizenden documenten, om zo de relatie tussen Shell en de overheid in kaart te brengen.

Volgens de redactieleden slaan nu al veel mensen aan op het feit dat de NAM twee miljoen euro heeft geïnvesteerd in de bibliotheek in Assen, waarin informatiebijeenkomsten werden georganiseerd over de gaswinning. Deze avonden werden ogenschijnlijk bewust klein gehouden.

Ondanks de vele reacties blijft de hulp van het publiek hard nodig, zo stellen de journalisten. De provincie Groningen verwacht meer dan een miljoen pagina’s aan te leveren voor het onderzoek.