Jessica Zweers van de Hanzehogeschool uitgeroepen tot Docent van het Jaar

Jessica Zweers (m) van de Hanzehogeschool is woensdag uitgeroepen tot Docent van het Jaar. Foto: ISO

Jessica Zweers (37) van de Hanzehogeschool is uitgeroepen tot de Docent van het Jaar 2021. Dat is woensdagmiddag bekendgemaakt.

De verkiezing is een initiatief van het Interstedelijk Studenten Overleg, het ISO. Voor de prijs waren vele docenten van hogescholen en universiteiten aangemeld. Vorige maand werd bekend dat Zweers genomineerd was naast Machiel Blok van de Hogeschool Rotterdam, Karen Kotten-Lips van de HAN en Arianna Pranger van de Universiteit Leiden. Uiteindelijk ging de prijs naar Zweers. De Hanzehogeschool-docent ontving de titel en een beurs van 25.000 euro uit handen van demissionair Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66).

Zweers is aan de Hanzehogeschool docent Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Medische Diagnostiek. Volgens de jury blinkt ze uit in het ontwikkelen van onderwijsvernieuwing. Men prijst haar creativiteit en betrokkenheid bij een groot aantal initiatieven op de Hanze. “Haar inzet op hybride onderwijs is in deze tijd zeer actueel en draagt bij aan een verbetering van het onderwijs voor haar eigen studenten en studenten van de toekomst”, aldus de jury. Zweers is volgens de jury dan ook een ambassadeur van docenten. “Doceren is een vak apart”, vertelt ISO-voorzitter Dahran Çoban. “Een goede docent inspireert en scherpt het leerproces van studenten aan. Van dit vakmanschap is deze docent een levend voorbeeld.”