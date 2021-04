“Je ziet dat de één wel komt, maar een ander volgt het bewust online”

nieuws

Het nieuws dat kerken vanaf komende woensdag weer fysieke diensten mogen houden betekent in Groningen niet dat alle deuren direct open gaan.

“Wij hebben enkele weken geleden al besloten dat we voorlopig geen fysieke diensten organiseren”, vertelt Kees Veenstra van de Maranathakerk aan de Van Lenneplaan. “Dat besluit hebben we genomen toen deze versoepeling nog niet bekend was. Toch betekent de verruiming niet dat wij ons nu aanpassen. Volgende maand hebben we een nieuw overleg en dan maken we opnieuw een afweging. Tot die tijd vinden onze diensten online plaats. In de Jeruzalemkerk aan de W.A. Scholtenstraat vindt wel een fysieke bijeenkomst plaats. Mensen kunnen dit via de computer volgen. Onze ervaring is dat jongeren dit makkelijker vinden dan ouderen. Maar dit heeft vooral met computerkennis te maken.”

Reserveringssysteem

In De Hoeksteen aan de P. Wieringaweg in Haren vinden al fysieke bijeenkomsten plaats. “We zijn hier twee weken geleden mee begonnen”, vertelt Hilde Gunnink van de kerk. “En dit gaat heel goed. We hebben een reserveringssysteem waar mensen van tevoren op in kunnen tekenen. Bij een dienst kunnen we maximaal dertig bezoekers ontvangen. Bij de dagdiensten zien we dat deze plekken snel ‘uitverkocht’ zijn, bij de avonddiensten is er wat minder animo.”

Niet zingen

Volgens Gunnink neemt men bij de fysieke diensten de nodige voorzorgsmaatregelen. “Bezoekers dragen een mondkapje, ze worden begeleid naar een plek en men zit op anderhalve meter afstand van elkaar. Er wordt niet gezongen. In plaats daarvan zitten er vaak één of twee muzikanten op het podium of er wordt muziek ten gehore gebracht via YouTube. Na de dienst gaat men direct weer naar huis. Er wordt dus niet koffie gedronken. Wat we zien is dat sommige mensen wel komen, andere mensen kiezen er bewust voor om niet te komen. Sommige gezinnen vinden het bijvoorbeeld prettig om het online in hun eigen omgeving te volgen. Wat we wel teruggekoppeld krijgen is dat de beleving online anders is dan in de fysieke vorm.”

Dertig bezoekers

Kerkenkoepel CIO maakte vrijdag, na overleg met demissionair minister Ferd Grapperhaus (CDA) bekend dat fysieke diensten vanaf komende woensdag weer mogelijk zijn. Voor kleinere kerken geldt het advies dat men maximaal dertig bezoekers toe mag laten, voor kerken waar meer dan driehonderd zitplaatsen aanwezig zijn mag tien procent van de plekken bezet worden.