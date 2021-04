ISO: “Fysiek onderwijs voor hogeschool en universiteit verder uitstellen is ondenkbaar”

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Het is ondenkbaar dat fysiek onderwijs op hogescholen en universiteiten vanaf 26 april niet mogelijk wordt. Dat zegt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), naar aanleiding van de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte dinsdagavond.

Volgens het ISO kijkt studerend Nederland reikhalzend uit naar 26 april, de dag waarop studenten weer één dag per week fysiek onderwijs mogen genieten. Bij de persconferentie is echter gebleken dat deze belofte op losse schroeven staat. “Eén keer per week naar de instelling mogen is geen luxe, maar broodnodig voor studenten die al een jaar volledig online onderwijs volgen”, zegt voorzitter Dahran Çoban. “Juist daarom is het noodzakelijk dat het kabinet haar belofte waarmaakt, op 26 april moet de beeldschermstudent terug in de collegebanken.”

“Hoger onderwijs later openstellen is geen optie”

De studentenorganisatie bepleit al langer dat online onderwijs een grote impact heeft op de student, met name op het gebied van mentaal welzijn. In februari publiceerde het ISO in samenwerking met ResearchNed een onderzoek waaruit bleek dat online onderwijs zorgt voor een opeenstapeling van sociaal isolement, concentratie- en motivatieproblemen. Naarmate studenten meer online onderwijs volgen, worden deze problemen sterker. “Het hoger onderwijs later dan 26 april openstellen is echt geen optie. Fysiek onderwijs voor studenten is al sinds het begin van de crisis geen prioriteit in het coronabeleid, waar studenten mentaal de rekening voor betalen.”

“Wachten op startsein”

Tijdens de persconferentie werd duidelijk dat een voorwaarde voor het heropenen van het hoger onderwijs het massaal vrijwillig zelftesten van studenten is. Het ISO vindt het jammer dat deze voorwaarde gesteld wordt, maar grijpt ook alle mogelijkheden tot fysiek onderwijs aan. “Als een zelftest ervoor zorgt dat je je medestudenten en docenten weer in het echt mag zien, dan zou ik het wel weten. Achter de schermen zien we dat iedereen in de startblokken staat, klaar voor fysiek onderwijs. Nu is het wachten op het startsein van het kabinet.”